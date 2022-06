22 znamomitych przykładów wejść i korytarzy

Myśląc o aranżacji wnętrza swojego rodzinnego gniazdka zazwyczaj skupiamy się na tym, jakie kolory wprowadzić do salonu, które łóżko będzie najlepsze do sypialni, czy też jak stworzyć funkcjonalną kuchnię. Mało kto przywiązuje uwagę do odpowiedniego zaprojektowania strefy, która jako pierwsza wita naszych gości. Mowa oczywiście o przestrzeni korytarza! To miejsce służy nie tylko założeniu butów i przejrzeniu się w lustrze przed wyjściem do pracy. Pomysłowo urządzone może również być idealnym kącikiem, by zaprezentować Wasze dzieła sztuki, jeżeli lubicie od czasu do czasu coś namalować. Dzisiaj razem z naszymi architektami przygotowaliśmy dla Was 22 przykłady niesamowitych korytarzy. Mamy nadzieję, że będą dla Was idealną inspiracją do stworzenia własnego!