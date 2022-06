Mały dom dla kilkuosobowej rodziny

HomeKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych to studio architektury z Krakowa, które oferuje swoim klientom dokładnie to, co zapowiada jego nazwa. Dzisiaj przyjrzymy się projektowi HomeKONCEPT-32. Ten mały dom o powierzchni użytkowej 123,52 m2 został dostosowany by spełniać potrzeby kilkuosobowej rodziny. Najciekawsze dla nas będzie tutaj rozdzielenie strefy dziennej od sypialni domowników – wszystkie kluczowe pomieszczenia zostały pomyślane, by zmieścić się na parterze, a poddasze pozostawiono do adaptacji w przyszłości.

Zachwycać się będziemy jednak także, a może przede wszystkim, zagospodarowaniem przestrzeni wokół domu…