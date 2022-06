Schludny dom i jak go utrzymać: 7 pomysłów

Schludny dom, to funkcjonalny dom. Nie może być tu ani za ciemno, ani za jasno. Każda ze stref powinna otrzymać odpowiednie dla siebie oświetlenie. Kącik do lektury punktowe światło, jadalnia wiszącą nad stołem lampę bądź żyrandol… zaś naturalne światło będzie wszędzie mile widziane. Oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć o tym, że jasne pomieszczenie łatwiej się sprząta. Zadbajmy o to, by nawet w klimatycznych pomieszczeniach była możliwość doświetlenia wszystkich kątów.