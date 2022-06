Oświetlenie na tarasie – 8 najlepszych pomysłów!

Do wyboru mamy wiele rodzajów oświetlenia zewnętrznego – wszystko zależy jedynie od naszego pomysłu, preferencji oraz zamierzonego efektu. Wśród dostępnych wariantów lamp, które świetnie srawdzą się na tarasie lub w ogrodzie, znajdują się urządzenia stojące lub leżące, nadające się do przymocowania do ścian, sufitu albo daszku. Możemy wybrać również spośród tych, które stoją na słupkach lub przeznaczone są do wbicia w ziemię. Projektanci oferują coraz bardziej wyszukane i nietypowe rozwiązania. Częściej też używamy tradycyjnych świeczek i lampionów, wprowadzających wyjątkowo romantyczną atmosferę.