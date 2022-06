90 metrowy apartament marzeń na wyciągnięcie ręki

Apartament, który dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować znajduje się w kolorowej i słonecznej Hiszpanii, a dokładnie w Barcelonie. To 90 metrowe mieszkanie z olbrzymim potencjałem, którego największe zalety podkreśliła odpowiednia aranżacja. Barcelona należy do międzynarodowego centrum turystycznego, z licznymi terenami rekreacyjnymi, rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, najlepszymi plażami na świecie, z łagodnym i ciepłym klimatem śródziemnomorskim, który dopisuje przez cały rok oraz wieloma zabytkami, dla których co roku zjeżdża się do miasta ok. 7 milionów turystów. W tak bogatym kulturowo i architektonicznie mieście powstał zdumiewający projekt przestronnego apartamentu, który zachwycił nas swoją prostotą i oryginalnym wyposażeniem.