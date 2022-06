Jak uniknąć włamania? 5 rzeczy o, których musicie pamiętać

Starajcie się nie zostawiać na zewnątrz elementów, po których można się wspinać, jak drabiny czy kontenery na śmieci i inne duże przedmioty, po których włamywacze łatwiej dostaną się do twojego domu.

Lepiej też uniknąć ostentacyjnego pakowania samochodu – jeżeli możemy, zróbmy to w garażu. Za to warto poinformować o wyjeździe sąsiadów, żeby wiedzieli, iż w określonym czasie obecność kogoś w naszym domu będzie podejrzana. Zostawmy im też informację, kogo mogą zawiadomić, gdy coś się stanie. A jeżeli mamy możliwość, to poprośmy kogoś z rodziny lub znajomych, do których mamy zaufanie, żeby raz na jakiś czas zajrzeli do naszego domu.