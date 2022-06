Przed i po: kompleksowy remont domu w hiszpańskim Vigo

Jedną z rzeczy, których uczymy się od projektów typu „przed i po” jest fakt, iż nie ma takiego wnętrza, którego nie dałoby się przeistoczyć w coś zupełnie pięknego, Bez względu na to, w jak opłakanym stanie znajduje się ono na początku, z pomocą wykwalifikowanych architektów i projektantów wnętrz przeprowadzić można remont, którego efekt zachwyci! Po raz kolejny stajemy się tego świadkami- tym razem w Vigo, w Hiszpanii, gdzie młode małżeństwo nie tylko chciało gruntownie odrestaurować swój historyczny apartament, ale także dostosować go do swojego stylu życia.

Renowacja przeprowadzona przez biuro T Estudio nie tylko zaowocowała zmienionym rozkładem pomieszczeń, ale także wyburzonymi ścianami, zerwanymi podłogami i zdartymi ścianami. Starano się jednak zachować niektóre oryginalne elementy budynku, nie tylko po to, by ograniczyć wydatki, ale głównie, aby zachować historyczny czar i urok w nim panujący.

Zobaczcie przerażające zdjęcia sprzed remontu i jego zachwycające efekty!