Najnowszy trend – minimalizm we wnętrzach!

Styl minimalistyczny wychodzi z założenia, że im mniej tym lepiej . Takie też jest główne założenie tego nurtu. Definicja słownika języka polskiego wyjaśnia, że minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. Zatem styl minimalistyczny to całkowite ograniczenie wszelkiego rodzaju ozdób, elementów dekoracyjnych, które w nowoczesnych bądź skandynawskich wnętrzach są nieodzowną częścią danego stylu.

W stylu minimalistycznym chodzi głównie o surowy, prosty wygląd i ascetyczne formy. Charakteryzują go trzy podstawowe cechy: prostota, perfekcja i wyciszenie. Posiadanie wszelkiego rodzaju dobra powinno być przede wszystkim praktyczne i nie może zagracać otoczenia. Każdy przedmiot powinien mieć swoje przeznaczenie i konkretną funkcję. Mieszkania urządzone zgodnie z założeniami tego stylu prezentują się wyjątkowo elegancko, przestronnie i wyrafinowanie. W zależności od wykorzystanych materiałów pomieszczenie może przypominać starą, pofabryczną, przestronną przestrzeń bądź proste w formach, ciepłe mieszkanie. Bardzo ważnym czynnikiem jest przestronność. Pamiętajmy, że prawdziwie minimalistyczne wnętrza to te otwarte, gdzie jedno pomieszczenie płynnie przechodzi w drugie, bez konieczności oddzielania ich drzwiami.

Minimalistyczne wnętrza to również takie, w których panuje prostota dotycząca doboru kolorów. Myśląc minimalizm na myśli głównie przychodzi nam biel. Słusznie, jednak nie jest to jedyne wyjście. Minimalizm dopuszcza wiele tonacji kolorystycznych jednak muszą być one utrzymane w delikatnym, stonowanym odcieniu oraz łączone z umiarem. Minimalistyczne wnętrza są doskonałym tłem dla wyeksponowania np. dużego, oryginalnego obrazu czy interesującego mebla o prostym designie. Styl ten można śmiało przypisać osobom zdecydowanym, perfekcyjnym, doskonale zorganizowanym.

Poniżej przedstawiamy Wam nasze propozycje minimalistycznych przestrzeni. Począwszy od pokoju dziennego skończywszy na pokoju dziecięcym. Chcemy Wam pokazać, że minimalizm nie wiążę się tylko i wyłącznie z nudnymi, surowymi przestrzeniami. To również ciepłe, przestronne wnętrza, które tętnią życiem i współczesnym wyglądem.