Wnętrza z efektem WOW!

Elegancja i wygoda, styl i klasa, funkcjonalność i nowoczesny design- wieloma superlatywami można określić wystrój tego salonu. Zarówno jak0 całość, jak i dzięki pojedynczym elementem wprawia w zachwyt każdego, kto się w nim znajdzie. Ciężko określić jest, co podoba nam się tu najbardziej- wygodny zestaw wypoczynkowy, designerski fotel w modnym kolorze tropikalnej zieleni, czy też industrialne lampy sufitowe? Wszystko to utrzymano w stonowanej kolorystyce, opartej na bieli i odcieniach kremowych, ożywionych gdzieniegdzie akcentami szarości, zieleni czy brązu. Elementy o zróżnicowanym pochodzeniu stylistycznym tworzą spójną, nowoczesną i stylową całość. Pomieszczenie to cieszy się z pewnością popularnością nie tylko wśród samych domowników, ale także wszystkich wkraczających do niego gości!