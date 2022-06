5 romantycznych hoteli na Walentynki

Romantyczny weekend we dwoje można spędzić właściwie wszędzie, ale żeby uczynić go wyjątkowo specjalnym, pozwolić sobie można na odrobinę luksusu. To właśnie obrazuje sobą Apokorn Luxury Villas- jest to resort składający się z pięciu autonomicznych willi, zlokalizowany w zapierającej dech w piersiach okolicy. Z każdej willi o powierzchni 250 metrów kwadratowych rozciągają się piękne widoki na okoliczne doliny, wzgórza, lasy oraz morze. Nowy poziom luksusu wprowadza basen typu infinity, prywatny obszar do grillowania, a także taras widokowy, w które to wyposażona jest każda z willi. Niczego więcej nie można tu sobie życzyć!