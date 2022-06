Przed i po: mieszkanie było nie do poznania!

Wejście do mieszkania prowadzi bezpośrednio do korytarza, który następnie otwiera się na poszczególne obszary funkcjonalne. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ponurymi, tandetnymi ścianami, a podłoga już dawno straciła swoją świetność pod warstwami kurzu i brudu. Jednak teraz wszechobecna biel pozwoliła rozjaśnić pomieszczenie, zaś oryginalna podłoga w jodełkę została skrupulatnie odrestaurowana. Oświetlenie idealnie współgra z pomieszczeniem i zachęca do przekroczenia progu oraz zastanowienia się, nad remontem własnego mieszkania.