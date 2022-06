Zrób to sam – lampa z kosza na śmieci!

Produkty z serii DIY, czyli zrób to sam (ang. Do it yourself ) coraz częściej stają się unikalnym elementem wystroju wnętrz oraz formą spersonalizowania własnej przestrzeni dziennej. Określenie to swój początek wzięło z subkultury hippie oraz punk. Chodziło o samodzielne malowanie koszulek, tworzenie własnego, nieprofesjonalnego pisma, wydawanie utworów muzycznych czy organizowanie koncertów bez pomocy sponsorów.

Obecnie własnoręcznie wykonywane rzeczy to świetna forma zrelaksowania się, majsterkowania, oderwania od rzeczywistości i codziennych problemów. Stwarza nam możliwość kreatywnego spędzenia czasu dzięki czemu możemy stworzyć unikalne, niepowtarzalne rzeczy do naszego mieszkania. Jest to również doskonały pomysł na przyozdobienie prywatnych przestrzeni. Obecnie na rynku działa niezliczona ilość firm, które za produkty z serii DIY produkowane pod logo firmy oczekują niewyobrażalnie wysokich kwot. W takim przypadku płacimy tylko i wyłącznie za markę natomiast jakość wykonania nie odbiega od jakości rzeczy wykonanych przez nas samych. Podstawą jest zaznajomienie się krok po kroku z etapem produkcji danej rzeczy. Mając podstawową wiedzę możemy sami przystąpić do stworzenia czegoś co będzie w stu procentach nasze.

Najczęściej w pracach zrób to sam wykorzystujemy palety przemysłowe, z których na niezliczoną ilość sposobów można wykonać przepiękne, oryginalne meble do naszego salonu, sypialni czy ogrodu. Jest to spora oszczędność domowych finansów, a zarazem olbrzymia frajda móc stworzyć coś w zupełności własnego.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was mały samouczek, który pozwoli Wam na wykonanie własnej DIY lampy z kosza na śmieci. Podpowiemy dokładnie czego potrzebujecie oraz przy pomocy jakich narzędzi stworzycie unikalną lampę podłogową.