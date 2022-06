Najgorętsze trendy na 2016 w projektowaniu łazienek!

Dzięki właściwościom kamienia oraz jego odporności na wilgoć, jest on bardzo dobrym materiałem wykończeniowym i aranżacyjnym łazienek. Coraz więcej osób sięga po niego ze względu na jego ogromną różnorodność i niepowtarzalność. Aranżacja łazienki z wykorzystaniem kamienia naturalnego jest bardzo elegancka. Ten szlachetny materiał daje bardzo wiele ciekawych możliwości aranżacyjnych dzięki dostępnej gamie kolorów i trwałości. Choć do niedawna kojarzył się on głównie z wnętrzami urządzonymi w stylu klasycznym, współcześnie staje się coraz bardziej modny jeśli chodzi o nowoczesne aranżacje łazienek. Szczególnie efektownie i pięknie prezentuje się on w większych łazienkach, na dużych powierzchniach, jednakże nie oznacza to, że nie można go wykorzystać w przypadku małych łazienek. Kamienne detale małych wnętrz sprawią, że nabiorą one swoistego uroku. Za największa wadę tego materiału uważa się jego wysoką cenę.