5 wyjątkowych adaptacji poddaszy

Jeśli rozważacie przekształcenie swojego poddasza w funkcjonalną przestrzeń użytkową to dziś dostarczymy Wam 5 imponujących pomysłów, które bez problemu będziecie mogli wykorzystać u siebie w mieszkaniu. Poddasze należy do niezwykle problematycznej przestrzeni – skosy, które utrudniają dobór odpowiedniego wyposażenia, wymagają kreatywnego i pomysłowego podejścia. Niefunkcjonalne piętro najczęściej służy nam do urządzenia pokoju dla dzieci, pracowni lub garderoby, niegdyś zapomniane i niechętnie wykorzystywane, dziś może poszczycić się drugim życiem. Zobaczcie jak można wykorzystać to miejsce by stało się praktyczną częścią naszego mieszkania.