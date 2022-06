7 sposobów na dobrze wyglądający dom za grosze

Pastę do zębów ma w domu każdy. Jest to podstawowy produkt do codziennej higieny osobistej. Jednak wyobraźcie sobie, że możemy jej nie tylko stosować podczas mycia zębów – możemy ją wykorzystać również na wszelkie zarysowania ścian ołówkiem. Wystarczy lekko wilgotną szmatką z nałożoną na nią odrobiną pasty pocierać ściany.