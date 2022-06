60 metrowe mieszkanie, pełne twórczych idei i pomysłów

Szybki rzut oka na łazienkę pokazuje nam, jak projektanci wdrożyli szereg faktur i wzorów, które tworzą spójną kompozycję i schemat w mieszkaniu. Niebieskie płytki zastosowane w tym pomieszczeniu są podobne w stylu do wzorzystej podłogi w kuchni. Choć różnią się one od siebie minimalnie, tym samym przyczyniają się do tworzenia poczucia ciągłości, jak również dodają pozytywny i zabawny akcent.