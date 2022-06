Modny styl skandynawski w domu rodzinnym

Nie każdy ma okazję obejrzeć wnętrza najpiękniejszych i najmodniejszych polskich domów. Z homify staje się to jednak możliwe- dziś zabierzemy Was do Bochni, gdzie obejrzymy, jak urządzono wnętrza domu dla rodziny z dziećmi. Aranżację utrzymano w stylu skandynawskim- modnym, ale jednocześnie przytulnym. Przekonajcie się sami!