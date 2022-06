Kolorowe i bogato zdobione tapety: 7 stylizacji

Wzorzyste tapety, coraz częściej zdobiące polskie domy i mieszkania, są nowoczesną i interesującą alternatywą dla tradycyjnych farb. Tapety używane w dzisiejszej aranżacji wnętrz w niczym nie przypominają swoich dawnych odpowiedniczek – topornych płacht, które zbierały kurz i były niemal niemożliwe do zerwania. Nowoczesne tapety są lekkie, łatwe do nałożenia i świetnie wyglądają w wielu aranżacjach. To właśnie dlatego cieszą się one coraz większą popularnością. Ponadto, tapety pełnią we wnętrzach dwie ważne funkcje: praktyczną i dekoracyjną. Praktyczną, ponieważ ściany pokryte tapetą maskują drobne zabrudzenia i łatwiej je domyć. Dekoracyjną, gdyż to właśnie dzięki tapetom w prosty sposób możemy odmienić niemal każde pomieszczenie bez urządzania generalnego remontu. Tapeta w stylizacji wnętrz to doskonały pomysł na podkreślenie stylu i charakteru pomieszczenia. Oprócz jednokolorowych i delikatnych propozycji w jasnych barwach, do łask powróciły także intensywne barwy i wyraziste wzory. homify przedstawia 7 stylizacji wnętrz z bogato zdobionymi tapetami w roli głównej.