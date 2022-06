Nowe życie starych przedmiotów!

Wnętrze Waszego domu może stać się naprawdę niesamowite, jeżeli zdecydujecie się wprowadzić do niego parę oryginalnych rozwiązań. Za takie z pewnością można uznać różne przedmioty, które nasi powstały w wyniku działań recyklingowych i upcyklingowych. Niestandardowe dodatki są bardzo modnym elementem aranżacji domów, dlatego warto w takie zainwestować, bądź… Zrobić samemu!

Dziś przygotowaliśmy specjalnie dla Was siedem przykładów przedmiotów od naszych projektantów, które powstały na skutek reycklingu i upcyklingu. Mamy nadzieję, że Wam się spodobają i zainspirują do tego, by zacząć myśleć o wszystkich otaczających Was w domu rzeczach w sposób niestandardowy. Po co wyrzucać stare akcesoria, skoro można dać im drugie życie. Zobaczcie sami!