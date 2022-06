Od serca- prezenty na walentynki

Za dwa dni 14 luty, a co za tym idzie Walentynki. Już w styczniu sklepy pękają w szwach oferując różowe i czerwone dekoracje, kwiaty, czekoladki w kształcie serca i całe mnóstwo innych bibelotów. Dla niektórych z Was to święto wydawać się może tandetne, ale dzień zakochanych ma bardzo długą tradycję sięgającą czasów, w których żył chrześcijański męczennik Valentinus. 14 lutego 269 roku został on skazany na stracenie przez rzymskiego władcę, Klaudiusza. Jakiś czas później Valentinusa kanonizowano i obecnie uważa się go za patrona zakochanych.

Współcześnie 14 lutego obchodzimy święto miłości i wyjątkowych ludzi w naszym życiu. Popularne stało się w tym dniu dawanie sobie prezentów. Dlatego też dziś na homify przygotowaliśmy dla Was listę idealnych podarunków na Walentynki dla ukochanych.