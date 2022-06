homify 360°: jak niedrogo wybudować dom?

Fasada domu została stworzona z cementowych paneli o jasnym odcieniu, które stają się obecnie coraz bardziej popularne w budownictwie. Do jej budowy użyto paneli różnych rozmiarów, umieszczonych na różnych wysokościach, dzięki czemu całość nie wygląda nudno i monotonnie. Efekt końcowy jest niezwykle modernistyczny. Ciemne obramowanie okien stwarza sztuczną głębię i jest ciekawie kontrastuje z jasną fasadą. Stawarza to wrażenie jakby okno było na dalszym planie niż fasada, która wygląda na lekko wysuniętą do przodu. W projekcie domu uwzględniono także dach nad miejscem parkingowym dla samochodu, który ochrania także wejście do domu.