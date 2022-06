Mniej znaczy więcej!

Właściciele tego domu są szczęśliwymi rodzicami. Koniecznie potrzebowali, by nasi eksperci stworzyli specjalnie osobną przestrzeń dla maluchów. Pokój dziecięcy został zaaranżowany w taki sposób, by dzieci mogły się w nim swobodnie i bezpiecznie bawić. Jest to kolorowa przestrzeń, w której dominuje zielona barwa, która doskonale działa na człowieka. Zwróćcie uwagę, jaki interesujący dywan wybrali nasi fachowcy do tej strefy. Motyw zwierząt to jeden z ulubionych wśród wszystkich maluchów. W takim pokoju dziecięcym, z pewnością Wasza córka, bądź syn będzie uśmiechnięty!