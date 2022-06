Bajkowy dom nad jeziorem

Trzeci salon, z racji swojej elegancji i atmosfery oficjalności, świetnie nadaje się do przyjmowania gości. Utrzymano go w szykownej palecie kolorów, na którą składa się jasnoszary, kremowy, szarozielony. Dwie sofy i fotele zapewniają wystarczająco miejsca do siedzenia. Wykuszowe okno wpuszcza do pokoju dużo światła słonecznego. Szyku nadaje wielki, ozdobny żyrandol, a także wiele mniejszych dodatków: wazony, świeczki, lustro, obraz. Taki reprezentacyjny salon to wielki atut domu, świetne miejsce do organizowania wszelkich przyjęć i rodzinnych okazji.