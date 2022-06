Jednorodzinny dom, który pojawia się w magiczny sposób

Od tylnej strony dom jest szerszy niż ze strony frontowej. Architekci wykorzystali ten atut do stworzenia cudownej oazy z ogrodem. Powstał taras, a na nim, coś na kształt oranżerii z drewna i szkła. Na pierwszym piętrze balkon z widokiem na duży ogród, który jest zaaranżowany w sposób nowoczesny. Jego środkowa część to trawnik, przeznaczony do rekreacji natomiast po bokach, zaprojektowano rabatki na kwiaty lub wysokie, ozdobne trawy.

Na parterze budynku znajduje się wspólna strefa dzienna, oferująca swoim właścicielom unikalne doświadczenia na świeżym powietrzu. Aż nie chce się wierzyć, że z tej niepozornej działki udało się wygospodarować tak miłe miejsce…