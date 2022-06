8 barwnych zasłon i firan, które ożywią każde wnętrze

Zasłony i firany to dodatki dekoracyjne, które pełnią szczególną rolę w aranżacji wnętrz. Od ciężkich, lejących się zasłon sypialnianych, po krótkie, ozdobne firanki kuchenne, każde wnętrze nabiera bardziej zdecydowanego wyrazu, dzięki wprowadzeniu do niego barwnych i wzorzystych tekstyliów. Dzięki firanom i zasłonom nawet najbardziej surowe pomieszczenie, będzie emanowało ciepłem i przytulną atmosferą. Zasłony w odważnych kolorach, z dużymi wzorami i przykuwającymi wzrok deseniami pasują szczególnie do pomieszczeń bez tapicerki i innych tekstur, świetnie sprawdzą się w pokojach jadalnych, czy sypialni. Długie, sięgające do ziemi zasłony sprawią, że pokój wyda się optycznie wyższy i bardziej przestronny. Zobacz, jak wzorzyste, kolorowe firany mogą ożywić każde wnętrze.