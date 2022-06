Błędy w aranżacji kuchni, których należy unikać

Kochacie fiolet i chcielibyście, aby dominował w każdym pomieszczeniu? Może jednak przemyślcie to i zastanówcie się raczej nad tym, jaki kolor pasuje do danego pomieszczenia, jego rozmiarów i dostępu do naturalnego światła. Dopiero później przełóżcie swoje ulubione barwy na wybór farby (zawsze możecie wybrać kompromis będący jaśniejszym/ciemniejszym odcieniem).