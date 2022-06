8 pomysłów na nowoczesny salon z nutą orientu

Otwarte przestrzenie królują. Kochamy ich niepowtarzalny urok i integracyjne właściwości a wpływ na odbiór wielkości wnętrza jest wręcz nie do przecenienia. Nie namawiamy zatem do oddzielanie od siebie poszczególnych pomieszczeń za pomocą grubej ściany i drzwi. Lepiej zrobić to w sposób umowny. Narożnik czy sofa ustawiona plecami do części jadalnianej to idealne rozwiązanie. Aby do tego było elegancko, ustawcie za nią regał lub konsolę.

Kolonialne akcenty w postaci stylowej konsoli z ciemnego drewna, i ozdobnej klatki ptasiej, przywodzącej na myśl kraje arabskie, to wspaniałe dodatki nadające orientalny klimat.