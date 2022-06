Nowoczesny ogród- pomysły i inspiracje

Coraz częściej nowoczesne ogrody to oaza roślinności samowystarczalnej, czyli takiej, które nie wymaga ciągłego podlewania i nawożenia. Ma to związek z rosnącą popularnością trendu ekologicznego we wszystkich aspektach naszego życia- oszczędności zasobów i egzystowaniu w zgodzie z rytmem natury. Rośliny trwałe i odporne stanowią bazę nowoczesnego ogrodu. Jedną z takich właśnie jest trawa ozdobna, wcześniej postrzegana jako element drugoplanowy w projektowaniu ogrodu, a dziś używana jako jeden z jego najistotniejszych dekoracyjnych elementów. Jest ona niewymagająca, dobrze znosi suszę, przez co nie wymaga częstego podlewania, przyczyniając się do oszczędzania wody. Jest to także roślina rzadko atakowana przez choroby i szkodniki, co sprawia, że nie trzeba jej często sztucznie nawozić.

