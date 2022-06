10 niesamowitych kanap do salonu!

Kanapa to centralne miejsce każdego mieszkania. Tutaj znajduje się strefa wypoczynkowa, dlatego ważne, aby była ona wygodna, komfortowa i pojemna. Poza tymi czynnikami to powinna wyróżniać się niebanalnym designem, ponieważ to najbardziej reprezentatywna część przestrzeni dziennej.

Czym się kierować w wyborze idealnej kanapy oraz gdzie ją ustawić, aby podkreślała wyjątkowy charakter wnętrza? Przede wszystkim kanapa jest to mebel, który służy nam i naszym najbliższym do relaksu i wypoczynku, dlatego najważniejszą kwestią, którą powinniśmy się kierować jest wygoda. Miękka, sprężysta sofa to podstawa komfortowego salonu. Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego mebla wypoczynkowego zależy głównie od rozmiarów pokoju. To czy będziemy mogli pozwolić sobie na ośmioosobowy narożnik czy trzyosobową sofę zweryfikują wymiary naszej przestrzeni dziennej. Urządzanie małego salonu wymaga od nas dokładnego zaplanowania jakich mebli potrzebujemy i gdzie je ustawić, w przypadku dużego salonu nie mamy tego typu problemów.

Kolejny ważnym krokiem jest wybór koloru kanapy oraz materiału z jakiego jest ona wykonana. Kanapa ma stanowić spójną stylistycznie całość z resztą salonu. To pierwsza możliwość, jednak może być i tak, że kanapa będzie głównym elementem dekoracyjnym tej przestrzeni. Pokrycie kanapy powinno być dostosowane do warunków mieszkalnych. Co to oznacza? Chodzi o łatwość w utrzymaniu czystości. Jeżeli w mieszkaniu przebywają dzieci to musimy się liczyć z licznymi zabrudzeniami, dlatego najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji są kanapy ze zdejmowanymi pokrowcami, które możemy wyprać i ponownie założyć.