Przed i po: portugalska casa

Odnowiony ogród otacza piękny budynek intensywną zielenią oraz kwitnącą roślinnością. Ciekawym jego elementem, płynnie łączącym go z fasadą, jest kamienny mur, znoszący się od trawnika aż do balkonu pierwszego piętra. Umożliwia on obsadzenie go pnącymi kwiatami, wprowadzając prawdziwie południowy klimat.