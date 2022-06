6 prostych sposobów na pozbycie się plam z mebli!

Runda druga. Plamy w domu z gumy balonowej.

Wyzwanie – nie runda. Plamy w domu z gumy balonowej to wyzwanie, które ma szansę powodzenia dopiero wtedy, gdy uzbroimy się w cierpliwość. Przede wszystkim gumę do żucia należy usunąć w jak największej ilości z powierzchni mechanicznie – zdrapując. Następnym krokiem jest zamrażanie. Dokładnie. Najlepszym sposobem na usunięcie plamy w domu opanowanym przez gumę balonową jest zamrożenie tkaniny. Łatwe, ale nie wrzucimy do zamrażalnika wszystkiego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, nie zakup nowej zamrażarki, lecz obłożenie lodem miejsca obarczonego dodatkową plamą. Dla przykładu – dywan możemy wyłożyć, lodem włożonym do woreczka. Po krótkim czasie zamrażania, guma będzie gotowa do usunięcia. Guma tak, plama – nie. Kolejnym, więc krokiem jest zastosowanie acetonu, benzyny ekstrakcyjnej lub perfum. Brzmi dziwnie, ale jest całkiem skuteczne. Warunkiem jest oczywiście wcześniejsze przetestowanie tkaniny pod względem odporności na takie substancje. Cały proces należy przeprowadzać delikatnie i nie wcierać na siłę zmywacza, który może odbarwić tkaninę. Cierpliwość i wyczucie gwarantują sukces. Plamy w domu są zdecydowanie do pokonania.