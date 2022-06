Nowoczesność w lesie!

Zbliżając się do domu, to co zachwyci nas najpierw, to rozległy, pięknie rozświetlony promieniami słońca taras. Drewniana podłoga oraz sufit zostały zwieńczone belkami oraz drewnianymi framugami okien, dzięki czemu całość idealnie wpisuje się w stosunkowo wiejski charakter posiadłości. Aby unowocześnić taras projektanci zdecydowali się na proste, stalowe poręcze, które w ciekawy sposób kontrastują z naturalnym drewnem. Taki taras to idealne miejsce na poranną kawę w otoczeniu łagodzącego śpiewu ptaków i ożywczych promieni słońca!