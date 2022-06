7 apartamentów o minimalistycznym wystroju

Minimalistyczne wrażenie zostało uzyskane przez kontrastowe zestawienie kolorystyczne. Wszystko co widzimy w tym pomieszczeniu jest czarne lub białe. Ewentualnie marmurowe. Gra odgrywa się także na poziomie faktur i odbicia światła – mamy do czynienia z połączeniem matu, satyny i wysokiego połysku. To wszystko tworzy bardzo nowoczesna kompozycję.

Jeśli chcecie uzyskać poczucie minimalizmu, należy powstrzymać się od używania wszelkich sztuczek i zabiegów dekoratorskich. Jeśli stawiacie na przyciągające wzrok powierzchnie, jak ten marmur, wszystko musi być proste.