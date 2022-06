Zachwycający, rustykalny dom o nowoczesnym charakterze

Mając do czynienia z otwartą przestrzenią musimy przede wszystkim zintegrować przestrzenie, tak by wizualnie ze sobą współgrały i dopełniały siebie. Pełna harmonia i równowaga są podstawą funkcjonalnie zaaranżowanego mieszkania. W tym przypadku o spójności zadecydował kolor, który charakteryzuje przestrzenie jako stonowane i spokojne. Różnorodne odcienie brązu wprowadzają przytulny, ciepły klimat do wnętrza, przez co całość prezentuje się przyjaźnie, łagodnie i przyjemnie. Jadalnia została utrzymana w nowoczesnym stylu – drewniany, rustykalny stół nabrał współczesnego charakteru dzięki stalowym, ciężkim nogom, natomiast oryginalne oświetlenie strefy jadalnianej dodało industrialnego klimatu.