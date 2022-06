Wyjątkowo męskie wnętrza – 5 modnych aranżacji dla prawdziwych mężczyzn

W męskim mieszkaniu nie może zabraknąć kąta, w którym właściciel będzie mógł realizować swoje pasje, bez względu na to, czy jest to sport, bilard czy muzyka. Wnętrze mężczyzny ma w sobie coś z chłopięcej kryjówki, w której miejsce zabawkowych samochodów i klocków lego zajmują przedmioty z dorosłego życia. Domowa siłownia to dobry pomysł dla panów ceniących sport i aktywny styl życia. Już niewielka przestrzeń wystarczy by pomieścić kilka podstawowych sprzętów i wygospodarować miejsce sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu.

Znakiem rozpoznawczym męskiego wnętrza jest minimalizm, co wcale nie oznacza, że musi brakować mu charakteru. Panowie lubią wnętrza funkcjonalne, wygodne i architektonicznie zorganizowane. Urządzając kawalerskie mieszkanie należy postawić na prostotę i funkcjonalność, stonowaną kolorystykę wzbogaconą ciekawymi fakturami i surowcami. Mieszkanie ma być przede wszystkim oazą spokoju, gdzie można odprężyć się po ciężkim dniu w pracy. Stąd wnętrze to wyposażone jest w zarówno praktyczne sprzęty, jak i gadżety sprzyjające rozrywce, relaksowi i aktywnemu spędzaniu czasu.

