Jak urządzić mieszkanie przyjazne zwierzętom? 6 wskazówek dla właścicieli czworonogów

Aranżację wnętrza przyjaznego pupilowi warto zacząć od wyboru odpowiedniego miejsca, w którym będzie znajdowało jego legowisko. Strefa przeznaczona dla czworonoga musi być na tyle duża i atrakcyjna, by zapewnić zwierzęciu swobodę ruchu i przestrzeń do zabawy. Miejsce dla psa powinno być spokojne i oddalone od przeciągów, ale jednocześnie znajdować się możliwie blisko drzwi wejściowych, co ułatwi utrzymywanie porządku po powrocie ze spacerów. Podczas gdy psy zazwyczaj lubią mieć swój własny kąt, zupełnie inaczej ma się sprawa z kotami. Trudno zmusić kota do spania w jednym miejscu. Jako zwierzęta chadzające własnymi drogami, potrafią one uciąć sobie drzemkę praktycznie wszędzie. Dlatego warto być przezornym i zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które koty mógłby zrzucić i potłuc.