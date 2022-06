50 twarzy Greya w Twoim mieszkaniu

W przyszły weekend do kin wchodzi ekranizacja kontrowersyjnej powieści 50 twarzy Greya . Angielski tytuł książki, 50 shades of Grey , w dosłownym polskim tłumaczeniu brzmiałby 50 odcieni szarości . Kolor ten ma w powieści nie tylko znaczenie symboliczne. Tytułowy bohater – szarooki Christian Grey – lubuje się w ubraniach, dodatkach i przedmiotach w szarym kolorze. Nie bez przyczyny.

Szary to obecnie jedna z najmodniejszych barw, także w aranżacji wnętrz. Choć do niedawna uważana za ponurą i nijaką, szlachetna szarość powraca w wielkim stylu! Kolor ten jest mieszaniną czerni i bieli, barw skrajnie ze sobą kontrastujących. Łączy przeciwieństwa, a we wnętrzach wprowadza harmonię i spokój. Różnorodność odcieni szarości daje duże możliwości aranżacyjne. Jako najbardziej neutralny kolor z całej palety barw, szary idealnie pasuje do wielu pokoi i mieszkań. Od popielatych pasteli po ciemne grafity, szary to kolor wielu nazw i twarzy.

homify przedstawia sześć wnętrz utrzymanych w różnych odcieniach szarości.