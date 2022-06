Innowacyjna architektura: dom autorodzinny

Dom autorodzinny powstał w oparciu o innowacyjne podejście do kwestii tworzenia budynków mieszkalnych na przedmieściach. Tym, co w znacznej mierze różni je od domów zlokalizowanych w mieście, to sposób docierania do nich. Zazwyczaj podjeżdża się pod nie autem, wprowadzając je do garażu i parkując je tam. Następnie wchodzi się do właściwego wnętrza. Właśnie ten wymiar życia na przedmieściach poddano rozważeniu i przeniesiono go na projekt architektoniczny. Powstał pomysł włączenia wjazdu do garażu i jego samego w przestrzeń dzienną, mieszkalną, zacierając granicę między tym, co brudne i zagracone (garaż), a czyste i porządne (część mieszkalna).