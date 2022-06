Styl rustykalny dla opornych!

Przywołując na myśl styl rustykalny widzimy przytulność, naturalność, jasność i szlachetną prostotę. We wnętrzu domów urządzonych w tym stylu czuje się ciepło domowego ogniska i sielski klimat, przypominający dom za lasem czy stary szlachecki dworek. W takim domu można poczuć się niemalże jak w oazie spokoju i rodzinnego ciepła. W stylu rustykalnym wykorzystuje się materiały inspirowane wsią, takie jak drewno i naturalny kamień. Na umeblowanie składają się głównie drewniane, proste w formie i nie za wysokie meble, które często są przecierane, bielone lub bejcowane. W kolorystyce wnętrza dominuje biel, błękit oraz morska zieleń, czasem stosuje się elementy roślinne lub pasy. Wielu współczesnych projektantów czerpie inspirację z nurtu rustykalnego, ponieważ jego plastyczność pozwala na niekończące się możliwości aranżacyjne. Niejednokrotnie łączy się go z innymi trendami i stylami tworząc przy tym niesamowite aranżacje, których nie powstydzą się nawet miłośnicy nowoczesnych wnętrz. Jeśli tylko upodobaliście sobie ten styl i chcielibyście go wprowadzić do waszych domów to możecie zdecydować się albo na jego oryginalną, surową formę, na której dziś głównie się skupimy, lub zdecydować się na jego nowoczesne oblicze, szukając inspiracji na Homify.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat stylu rustykalnego to zachęcamy was do dalszej części artykułu, w której omówimy kilka z jego cech.