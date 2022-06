Jak dobrać idealne lustro?

Kształt jest niezwykle istotny z punktu widzenia aranżacji całego pokoju. Należy go wziąć pod uwagę w zależności od zastosowanego stylu w danym wnętrzu oraz jego przeznaczenia – musi on pasować stylistycznie do całości wystroju. W pierwszej kolejności warto przemyśleć, czy lepiej by wisiało ono na ścianie lub było ułożone na podłodze, w pionie czy poziomie. Wszystko zależy od jego zastosowania, jeśli chcemy je zawiesić nad łóżkiem lub komodą, wówczas lepiej będzie wyglądało w poziomej pozycji, z kolei na drzwiach szaf czy w garderobie korzystniej będzie umieścić je w pionie, ponieważ taka pozycja zapewni lepsze ujęcie całej sylwetki. Dzięki innowacyjnej technologii cięcia szkła obecnie tworzy się lustra o przeróżnych kształtach. Do wyboru są tradycyjne proste i okrągłe, lub też finezyjne i zaskakujące kształty. Ważne jest, by jego kształt pasował do pozostałych elementów znajdujących się w pomieszczeniu. Jeśli np. meble mają geometryczne i ostre formy, to wtedy świetnie wpasuje się w otoczenie prostokątna lub kwadratowa tafla lustra, z meblami o łagodnej i opływowej formie lepiej będzie komponowało się lustro okrągłe lub owalne. Nie bez znaczenia jest także wielkość pomieszczenia, wszelkie długie i wąskie prostokąty świetnie się sprawdzą w niskich pomieszczeniach, ponieważ optycznie je podwyższą. Poziome lustra z kolei optycznie powiększą przestrzeń, dlatego takie ułożenie najlepiej stosować w wąskich pokojach.