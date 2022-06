Co zrobić z liśćmi w ogrodzie?

Zgrabione suche i zdrowe liście mogą być wykorzystane jako osłona roślin przez mrozem. Okrywa się nimi wrażliwe na niskie temperatury byliny, oraz te, które zostały zasadzone tej jesieni. Taki zabieg przeprowadza się około tygodnia po pierwszych przymrozkach. W przypadku wrażliwych na mróz roślin cebulowych, okrywanie rozpoczyna się w momencie, gdy ziemia jest już trochę zmrożona, wówczas przykrywamy miejsca sadzenia cebul warstwą liści liczącą około 2-3 cm. Zbyt wczesne okrycie stworzy dobrą kryjówkę dla gryzoni, które lubią zjadać cebule roślin ozdobnych. Suche liście będą przydatne także do ściółkowania obszaru wokół pni zimozielonych krzewów liściastych oraz iglastych. Warstwa ściółki powinna wynosić 5 cm. Jeśli rozsypane liście nie zdążą się całkowicie rozłożyć to wiosną należy je usunąć, dzięki czemu nie będą one hamowały wegetacji roślin.

Jednym z najlepszych i najbardziej ekonomicznych sposobów na zagospodarowanie zebranych liści jest przeznaczenie ich na kompost. Wraz z innymi resztkami organicznymi, np. skoszoną trawą, liście wraz z czasem zamienią się w rewelacyjny nawóz organiczny, który będzie doskonałym źródłem próchnicy. Jako kompostownik może posłużyć nam pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, siatki lub drewna. Spód pojemnika należy wyłożyć gałęziami, dzięki czemu zapewnimy prawidłowy przepływ powietrza, a same liście przysypać ziemią. Taki kompost najlepiej postawić w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie słońca i wiatru, ponieważ to wilgoć przyśpiesza jego rozkład. Podczas wrzucania liści do kompostownika należy zwrócić uwagę by nie były one porażone przez choroby lub zaatakowane przez szkodniki. Nie zaleca się również dodawanie liści orzecha włoskiego.

Zgrabione z trawnika liście mogą także posłużyć do kształtowania na działce lub ogrodzie niewielkich wzniesień. Liście się idealnie do tego nadają, ponieważ wraz z czasem zmieniają się one w podłoże dogodne do sadzenia roślin. W miejscu, w którym chcielibyśmy uzyskać pagórek należy zebrać górną warstwę ziemi i odłożyć ją na bok, po czym usypuje się z liści pagórek i przykrywa go wcześniej odłożoną glebą. Jeśli wykopiemy większy dół i liście przykryjemy grubszą warstwą ziemi, wówczas szybciej one osiądą. Na tak powstałej powierzchni pagórka najlepiej od razy rozsiać trawę, która sprawi, że stanie się on dekoracyjnym elementem ogrodu, jednak aby posadzić krzew lub drzewo będzie trzeba poczekać minimum rok, do momentu aż podłoże przestanie się uginać pod ciężarem stąpającego człowieka.