Jak przygotować ogród na zimę?

Z drzew i krzewów należy jesienią usunąć suche oraz uszkodzone gałęzie. Jednak podczas tych prac należy pamiętać, by nie niszczyć żywych gałęzi, bowiem osłabi to odporność rośliny. Ponadto przycinając roślinę nie powinno się pozbawiać jej jednorazowo więcej niż 1/5 jej całkowitej objętości. Można także obsypać rośliny korą i słomą, dzięki czemu uchronimy ich korzenie oraz nasadę pnia przed nadchodzącymi przymrozkami.

Podlewanie – podczas jesiennych dni trzeba pamiętać by podlewać zimozielone krzewy i drzewa, ponieważ jako, iż rosną one także zimą to będą potrzebować zapasu wody. Wrażliwe okazy najlepiej osłonić przed wiatrem, mrozem i słońcem

Kopczykowanie – jeśli nie zabezpieczymy odpowiednio krzewów, wówczas nie przetrwają one do wiosny. Kopczykowanie rozpoczyna się gdy temperatura powietrza wynosi blisko zero stopni i utrzymuje się przez kilka dni, wtedy w podstaw krzewów należy usypać kopczyki z ziemi na wysokości od 20 do 30 cm. Dzięki temu zabiegowi wiosną pojawią się nowe pędy pod warunkiem, że zimą nie zmarznie górna część rośliny.

Wiązanie – jako, iż wystarczy jeden obfity w opady śniegu dzień by krzewy i drzewka zaczęły się wyginać pod ciężarem śniegu, rośliny należy jesienią związać. Wszelkie kuliste odmiany rośliny mogą na zawsze stracić swoją pierwotną formę jeśli tylko śnieg wtargnie do ich środka.

Okrywanie – około tygodnia po silnych przymrozkach, kiedy to rośliny zdążą się zahartować i oswoić z mrozem, należy przeprowadzić ich okrywanie. Oczywiście okrywanie stosujemy jedynie w przypadkach roślin wrażliwych na przemarzanie, takich jak np. róże, powojniki, wrzosy, lawendy czy niektóre byliny. Do okrywania zaleca się użycie tzw. agrowłókniny, po okryciu rośliny należy związać sznurkiem.

Wykopywanie i przesadzanie – początek jesieni to najlepszy czas na wykopywanie cebul i bulw bylin, które nie zimują w gruncie. Wykopuje się m.in. mieczyki. Nadziemną część przycina się pozostawiając około 3-5 cm odcinka pędu, bulwy się osusza, oczyszcza z ziemi i usuwa wszelkie cebule i bulwy chore, pleśniejące lub zdeformowane. Następnie przechowuje się je w ciemnym, przewiewnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 5-12 stopni celsjusza. Do końca września można także z powodzeniem przesadzić rośliny iglaste i zimozielone. Z kolei rośliny, które przechodzą okres spoczynku zimą, można przesadzić gdy zrzucą liście, co ma miejsce zwykle w październiku i listopadzie. Jesień jest także idealną porą na przesadzanie i dzielenie rozrośniętych bylin.