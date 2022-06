12 błędów projektowych, których lepiej unikać

Istnieją pewne pomysły, które są na pierwszy rzut oka trudne do wdrożenia w rzeczywistym świecie. Co gorsza, dotyczą często akurat najbardziej lubianych części domu. Jednak z drugiej strony, dlaczego rezygnować z marzeń i trudność w realizacji podawać jako wymówkę oraz usprawiedliwienie własnego lenistwa? Do najczęstszych wymówek należą te związane z klimatem (dom nie będzie pasował do strefy klimatycznej) lub z wielkością okien (duże okna są trudne do mycia). Z pomocą w dzisiejszych czasach przychodzą na szczęście nowoczesne technologie, które w mgnieniu oka eliminują wszelkie niedogodności. Wasze marzenia są na wyciągnięcie ręki!