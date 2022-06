6 propozycji na ogród do spędzania wolnego czasu!

Świeże powietrze, śpiew ptaków i towarzystwo ulubionych znajomych, do tego dołożyć smakołyki prosto z grilla i mamy idealną formę wypoczynku w ogrodzie. W dzisiejszych czasach przygotowywanie potraw z grilla uchodzi niemalże za sztukę, organizowane są nawet zawody w grillowaniu. Podczas wiosennych i letnich dni, gdy rozpoczyna się sezon na ogniska, pikniki i grillowanie, obecność grilla w ogrodzie jest więc niezbędna, bez względu na to, jaki jego typ wybierzemy. Niektórzy preferują lekkie, składane i przenośne modele grilla, które są dostępne w każdym większym supermarkecie i w centrach ogrodniczych. Inni wolą postawić w ogrodzie kominki wyposażone w specjalne ruszty do pieczenia. Każdy z nich posiada oczywiście wady i zalety. Te pierwsze można postawić w dowolnym miejscu, po złożeniu zajmują mało miejsca, można je także zabrać ze sobą przewożąc je w bagażniku samochodu, są szeroko dostępne, występują w wielu modelach i są tanie. Z drugiej strony są one blaszane, prowizoryczne i dość nieatrakcyjne wizualnie. Wybudowane kominki z kolei stają się automatycznie stałym elementem wyposażenia ogrodu, dlatego trzeba je dobrze rozplanować tak, by wybrać najlepsze miejsce na ich postawienie i ładnie wkomponować w otoczenie. W jego aranżacji można wykazać się pomysłowością i stworzyć oryginalny kominek, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb właścicieli. Poza miejscem do gotowania, nie powinno także zabraknąć wygodnego miejsca do spożywania przyrządzonych posiłków. Znakomicie sprawdzą się drewniane stoły jadalne oraz komfortowe siedziska, w których usadowią się gospodarze i goście podczas prawdziwych ogrodowych uczt.

Autorem powyższej aranżacji jest studio Green Decor.