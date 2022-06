Jak czyścić okna i inne szklane powierzchnie?

Prawdopodobnie jednym z najpiękniejszych elementów domu są wysokie i dachowe okna, których zadanie polega na dostarczenia do wnętrza możliwie największej ilości światła. Jest to szczególnie istotne w przypadku domów kompaktowych lub tych, które znajdują się w niewielkiej odległości od sąsiedniej posiadłości. Biorąc pod uwagę ich kąt, okna te są bardzo podatne na zabrudzenia, kurz oraz suche ślady po kroplach deszczu po burzy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie zaleca się podejmowania samodzielnych prób czyszczenia tych okien, nawet jeśli ma się w tym doświadczenie lub robiło się to wcześniej. To zadanie powinno zostać powierzone specjalistom posiadającym odpowiednie wyposażenie. Dbając o to, by okna te były stosunkowo regularnie myte, będziecie zdumieni ilością dodatkowego światła, jakie będzie przenikało przez czyste okna do wnętrza waszych domów.