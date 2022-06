Jak urządzać w stylu azjatyckim?

W stylu azjatyckim dominować powinny przede wszystkim te jak najbardziej naturalne. Powszechne jest użycie bambusa- zarówno drewna bambusowego, jak i samego drzewka do dekoracji. Drewno bambusowe charakteryzuje się dużą wytrzymałością, trwałością i twardością. Dzięki temu jest jednym z najbardziej stabilnych gatunków używanych do produkcji mebli i wykończeń. Natychmiastowo wprowadza azjatycki klimat do wnętrz, zwłaszcza do łazienki.

Naturalny kamień także należy do jednych z ulubionych materiałów azjatyckiej aranżacji wnętrz. Innymi powszechnie używanymi są jedwab, papier ryżowy, plecione trawy i oczywiście różne rodzaje drewna.