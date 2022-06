Suche powietrze w domu? – mamy na to sposoby

Optymalna temperatura w domu to od 20 do 22 °C. Często jesteśmy przyzwyczajeni do znacznie wyższych pułapów, nawet na poziomie 25-27 °C. Nie jest to jednak ani zdrowy, ani ekonomiczny nawyk dlatego lepiej stopniowo przyzwyczajać się do chłodniejszej aury. Ma to korzystny wpływ na nasze zdrowie, ale również na stan portfela.

Skręćcie kaloryfery, ograniczcie palenie w kominku. Kiedy jest za ciepło nie pomoże nawet najlepszy nawilżacz powietrza.