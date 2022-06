Niekonwencjonalne materiały do dekoracji ścian

Toporne drewniane bale to już nie tylko materiał, który używany jest do tworzenia zewnętrznych fasad górskich domów- wkraczają one także do wnętrz, wnosząc ze sobą rustykalny klimat i wiejski czar. Drewno we wnętrzach to niezwykle modny trend, który współcześnie pojawia się w wielu odsłonach. Drewno jako materiał jest ponadczasowe i zawsze popularne, nie tylko ze względu na swoją atrakcyjność wizualną, ale także właściwości i charakterystykę. Ma ono niezwykłe właściwości termiczne, regulując wilgotność powietrza i temperaturę. Ponadto jest świetnym materiałem izolacyjnym. Dom z bali zapewnia swoim mieszkańcom wyjątkowe ciepło i komfort mieszkania. Bezkonkurencyjny materiał w sytuacji, gdy chcemy stworzyć wnętrze pełne rustykalnego klimatu!