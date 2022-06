12 korytarzy do skopiowania

Ostatnio na łamach naszego magazynu wiele miejsca poświęcamy przestrzeniom, których wystrój często traktowany jest po macoszemu. Korytarze z pewnością zaliczyć można do tej grupy. W wielu domach mają one jedynie spełniać swoją funkcję, budować jak najbardziej praktyczny ciąg komunikacyjny. A przecież same w sobie też mają potencjał! Gołe ściany, całkowity brak dekoracji… nawet jeśli się na nie zdecydujemy, to powinna być to właśnie decyzja, świadomy wybór, a nie przeoczenie.

Dlaczego tak przekonujemy Was, że warto poświęcić czas na projekt wystroju korytarza? Te 12 wspaniałych projektów od naszych architektów wnętrz będzie najlepszą odpowiedzią!