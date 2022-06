homify 360°: apartament jednorodzinny w Krakowie

Czy modernistyczny styl to dobry pomysł na urządzenie mieszkania dla małżeństwa z małym dzieckiem? Oczywiście że tak, trzeba tylko podejść do sprawy umiejętnie i z rozwagą. Przenieśmy się do Krowodrza: świetnie skomunikowanej z centrum miasta, intensywnie rozwijającej się dzielnicy Krakowa. Obejrzymy tam apartament na osiedlu Bronowice Residence zaprojektowany przez architektów z Orange Studio. Duże, 110-metrowe mieszkanie z tarasem w kształcie trójkąta wyłożonym drewnem to miejska alternatywa dla domu wolno stojącego. Z takim metrażem i wystrojem apartament nie musi się bać konkurencji domów jednorodzinnych!